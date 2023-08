Loreto Aravena reaccionó a escena de Claudia torturada en serie Los 80: “Entendí la historia de mi país”

La actriz Loreto Aravena reaccionó en su cuenta de Instagram a la icónica escena que protagonizó en la serie Los 80, cuando su personaje Claudia Herrera fue torturada por un agente de la CNI, quien se había hecho pasar como hermano de su padre, Juan Herrera. Icónico momento que fue repetido la noche del lunes por las pantallas de Canal 13.

“De las escenas más desgarradoras que me ha tocado interpretar. No te pierdas ESTA NOCHE #los80 por el 13! #claudia #gabriel #claudiaygabriel”, publicó.

En el post, Aravena compartió tres imágenes de Claudia cuando estaba en manos de quien se creía que era su tío, papel interpretado por el actor Otilio Castro.

Loreto Aravena y reflexión tras serie Los 80

*Recuerdo que cuando hice esta escena, en cuanto me amarraron a la silla, me puse a llorar, entonces Boris Quercia, el director me dijo trata de dosificar que estaremos todo el día en esta pura escena y vas a tener que llorar varias veces”, explicó a sus seguidores.

Pero, a pesar de la recomendación del cineasta y connotado actor nacional, no pudo evitar emocionarse en cada actuación.

“Es lo que debe hacer una actriz, ir dosificando para guardar lágrimas para los planos más cerrados. Pero yo no podía contenerme”.

Además, según explicó, el llanto fue real, puesto que la escena le permitió sentir en carne propia las torturas que sufrieron miles de personas durante la dictadura militar en Chile.

“Por primera vez entendí la historia de mi país. Por primera vez asimilé que no estaba solo interpretando una ficción, por primera vez entendí realmente todo lo que había escuchado por años y fue estremecedor y escalofriante y tan doloroso que cada lágrima fue real por que me puse en la piel de Claudia y de tantas otras y otros. #los80″, reflexionó.