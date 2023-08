“Siempre diciendo hue...”: El agresivo comentario en redes que Eduardo Fuentes quiso responder

Las redes sociales se caracterizan, por estos días, por sus agresivos comentarios, insultos y descalificaciones que muchos usuarios arremeten, generalmente contra figuras públicas, amparados en el anonimato digital. Algunos consideran que a los “haters”, dado el nivel de intolerancia existente, hay que hacerles oídos sordos, pero algunos famosos no siempre actúan con tal indulgencia.

Fue el caso de Eduardo Fuentes, quien no quiso hacer vista gorda a odiosas palabras de un usuario de redes sociales, quien insultó al animador por las palabras en el “Buenos Días a Todos”, cuyo extracto de video el rostro de TVN subió a su Twitter. Hablando de las inundaciones que se preveen para las próximas horas, Fuentes indicó que “una evacuación no está completa sin las mascotas. No los dejen atrás”.

“Dejar las mascotas encerradas en la casa o amarradas, es un riesgo, porque no sabemos cuánto tiempo van a estar lejos de su casa. Si hay una inundación, están condenados a morir”, complementó el periodista en el espacio matutino.

Fuentes responde con altura de miras

Nunca falta el inadaptado que entiende mal y agrede con violencia: “Progre descerebrado. Las mascotas son responsabilidad de los dueños. No del Estado. Debe ser prioritario evacuar a los humanos. Siempre diciendo hue...”, es parte del comentario virulento.

Pese a que estos ataques infiundados y llenos de animadversión abundan en la red social del pajarito, el comunicador no quiso guardar sileencio frente a ese grado de odiosidad.

“Falta comprensión lectora urgente. Nadie dice lo que tú crees que se dijo. Solo digo que la gente cuando evacua no debe olvidar a sus mascotas. Sal de la guerra fría”, tapó la boca del ocioso el conductor televisivo.