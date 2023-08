“Soy irónico de más...”: CHV libera casting de Lucas Crespo para ingresar a “Gran Hermano”

El domingo pasado Lucas Crespo fue el nuevo eliminado de “Gran Hermano”, luego de hacerse merecedor de un 88,59 por ciento de los votos para abandonar el reality show de Chilevisión.

En este escenario, la estación televisiva liberó este lunes el casting con que postuló al programa el controversial jugador, a través de sus redes sociales.

“Mi nombre es Lucas Crespo, tengo 23 años, aunque aparento 35, lo sé, estoy hecho mierda, pero bueno, lo he pasado bien”, inició su presentación en un breve clip de video que hizo llegar a la producción.

Asimismo, el concursante detalló sus actividades y hobbies. “Soy creador de contenidos y profesor de jiu-jitsu (…) estoy estudiando psicología, voy en cuarto o quinto año, me he tomado mi tiempo, pero ya vamos terminando”, señaló.

Sobre sus virtudes, el influencer destacó que “podría decir que tengo mucho sentido del humor, me tomo todo con bastante risa, con calma, no soy muy denso”.

“Soy responsable, muy disciplinado y determinante, por lo general si quiero algo lo obtengo, o si quiero ganar en este caso, lo doy todo”, agregó Crespo.

Por último, Lucas también hizo mención de sus defectos. “Podría decir que tengo serios problemas con la autoridad, no soy muy bueno con las críticas y soy muy malo con las órdenes”, admitió.

“Soy irónico de más, la gente no me entiende y por ahí me falta un poco de prudencia en ciertos momentos (…) estoy con muchas ganas de entrar al programa y con ganas de darlo todo”, reconoció el jugador.