“No deseaba agregar el 10%”: Tiktoker argentina cuestionó propina que le pidieron tras comprar caja de ravioles en Chile

En los últimos meses las propinas han causado controversia en usuarios de redes sociales, quienes aseguran que hay rubros comerciales en los que se está solicitando el respectivo 10% por un servicio que tradicionalmente no es gratificado por el cliente.

De hecho, no solo los chilenos se están mostrando molestos con esta situación, sino también muchos ciudadanos extranjeros que residen en suelo nacional.

Así como el caso de Anita Thomas, una argentina que vive en Santiago y que a través de su cuenta de TikTok hizo una comparación entre su país y Chile, destacando el tema de las propinas.

¿desea agregar el 10%?

Luego de su comentario al respecto, la tiktokera trasandina se convirtió en viral. De hecho, en su último video abordó las Fiestas Patrias en Chile, la presentación del queso crema en los supermercados, un popular elogio y el poco común delivery de helado.

Sin embargo, el quinto aspecto que comparó con su tierra natal fueron las propinas: “No sé si es solamente en Chile o en otros países, porque desconozco. En Argentina, cuando uno va a comer afuera, te traen la cuenta y vos ves, calculás el 10%, y dejás la propina en efectivo”.

En Chile, “cuando te traen el aparatito (la máquina para pagar con tarjeta), te están por cobrar y te dicen ‘¿desea agregar la propina al 10%?’. Vos decís ‘sí, obvio’, porque es más cómodo y está buenísimo”, admitió la tiktokera.

Pese a ello, “de repente vas a un lugar a comprar algo... Por ejemplo, el otro día fui a comprar una caja de ravioles. La vendedora me dijo ‘acá está, ¿desea agregar el 10%?’. Yo no deseaba agregar el 10%, pero le tuve que decir que sí, porque no sabía qué decirle”, finalizó.

Varios usuarios de TikTok empatizaron con la crítica mediante comentarios: “Se están malacostumbrando a pedir propina por todo”, “los comercios como fast food la están empezando a pedir sin asco” y “no sé qué les pasa con la propina ahora, es un exceso”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuáles son los únicos rubros que pueden solicitar propina?

Según el artículo 64 del Código del Trabajo, los únicos rubros en donde sí se puede solicitar una propina son aquellos establecimientos que atiendan público mediante garzones -part time o full time-, tales como:

Restaurantes

Bares

Cafeterías

Discotecas

Fondas, entre otros.

En estos casos, la boleta de consumo debe sugerir un monto de propina, el que corresponde -como mínimo- al 10% del valor de lo consumido. Por ejemplo, si en una mesa se consumió un total de $100.000, la propina voluntaria será de $10.000. Entonces, el cliente pagará un monto final de $110.000.