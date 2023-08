“Lo he vivido de una manera súper linda”: Daniela Castillo y sus primeros meses de embarazo

Daniela Castillo reveló con mucha alegría, los últimos días de julio, que estaba embarazada junto a su pareja, Luca Monacci. Mediante sus redes sociales realizó, en dicha oportunidad, el feliz anuncio. Ahora entregó detalles de cómo ha sido su proceso de la dulce espera.

A casi un mes de la noticia que le ha cambiado la vida, también por sus redes fue contando a raíz de las preguntas que le hicieron sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Me he sentido súper bien”, fueron sus primeras palabras sobre el embarazo, según recoge Página 7, “Ahora estoy entrando en la semana dieciséis; me he sentido bien, se me pasaron las náuseas y todos los síntomas del primer semestre”, precisó.

Asimismo, advirtió que, en su momento, “el cansancio es muy heavy. Ahora me siento más ‘normal’ y mucho mejor”.

Sobre cómo se dio cuenta junto a su pareja que serían padres, señaló que “nos enteramos juntos, teníamos una sospecha, pero era una corazonada muy fuerte y supimos desde el día uno”. Daniela sinceró que, desde el primer momento, “fue una alegría enorme”.

“Yo sé que hay muchas personas que han pasado por esto y van a coincidir conmigo en que es como una alegría que no la habían vivido nunca”, comentó.

Con tres meses y medio de embarazo, la cantante indicó que “el proceso ha sido súper lindo; todos los días es algo distinto, aprendes algo nuevo, los síntomas, de cómo te sientes, tu cuerpo va cambiando un montón, las prioridades también cambian y lo he vivido de una manera súper linda”.

Finalmente, reconoció que ya conocen el sexo de la guagua, pero que por ahora prefieren reservarlo para ellos. “Más adelante se los voy a compartir”, prometió. “Siento que es algo súper personal, quizás más adelante. Y nombres tenemos en carpeta, pero hay que ir decidiéndolo con el tiempo”, explicó, entonces “en algún momento les diré el sexo del baby”.