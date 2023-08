Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta celebraron a su hijo mayor: Nicolás cumplió 27 años

Esta semana fue muy especial y emotiva para el matrimonio conformado por Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta: uno de sus retoños celebró un nuevo año en esta Tierra.

El festejado fue el futbolista Nicolás Solabarrieta, primogénito de la mediática pareja, quien ya ha vivido 27 “primaveras”.

Ivette se preocupó de saludar como corresponde al mayor de sus polluelos, de quien, al igual que Fernando, se siente muy orgullosa, con una cariñosa publicación en su cuenta de Instagram.

El posteo consistió en un bonito registro con postales que reflejan los amplios logros que ha obtenido el joven, con un muy afectuoso mensaje.

“Feliz cumpleaños, amado hijito. Hoy llegaste a mi vida hace 27 años”, inició sus palabras.

“Eres un hombre de increíble sencillez, amor y perseverancia. Tu camino no siempre ha sido fácil, pero ante cada obstáculo has demostrado una resiliencia y fuerza que me llenan de orgullo y admiración”, destacó.

“Siempre has luchado con pasión, esfuerzo y trabajo, enfrentando solo las adversidades y levantándote con una sonrisa, aún en los momentos más difíciles… Tu bondad, profesionalismo y cariño son reflejo del hombre maravilloso en el que te has convertido”, manifestó la cariñosa madre.

“Eres, para mí, inspiración y uno de mis motores… En este día especial, quiero que sepas cuánto te amo y admiro… y que estés donde estés, en las buenas y en las malas, aquí siempre estaré para apoyarte y amarte infinito”, añadió.

“¡Que este nuevo año Dios y la vida te traigan aún más razones para sonreír y seguir adelante, con ese corazón enorme que te caracteriza! Feliz cumpleaños, ¡amor de mi vida!”, le deseó Ivette.

En tanto, Fernando Solabarrieta fue más escueto y empleó una historia de Instagram para festejar al también egresado de Business Administration & Management, de la Universidad de Albany.

“¡Feliz cumpleaños, hijo! Te amo y te extraño mucho”, escribió el comentarista deportivo junto a una postal en la que aparece con su hijo mayor.

Cabe recordar que Nicolás Solabarrieta no reside actualmente en Chile, sino que en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), lugar en que se encuentra realizando una pasantía en la empresa Rothschild & Co.