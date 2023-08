“Eres extrema, eres extremista”: Tere Marinovic renuncia en vivo a programa “Indultados” tras pelea con Pepe Auth

Van solo cuatro capítulos del nuevo programa de análisis político “Indultados” que conduce la periodista Bárbara Rebolledo y ya se vivió una intensa discusión, con una de sus panelistas indignada y fuera del estudio.

El programa que se emite en vivo todos los domingos de 21:00 a 23:00 horas por el canal VIVE! de VTR, por IndultadosTV y Sinfiltros_tv en YouTube, y además en ocho canales regionales de norte a sur de Chile, vivió un momento de alta tensión. Una de sus panelistas estables, la ex convencional constituyente Teresa Marinovic, abandonó el estudio y renunció en directo luego de discutir con su compañero de programa Pepe Auth.

Finalizada la sección “Careo” donde la conductora entrevista a un invitado especial, en este caso era Johannes Kaiser, Auth rompió el silencio: “Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema. Y habla, descalifica, de una manera brutal. No sólo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo y quieres que no te digamos extrema. Eres extrema, eres extremista”.

Marinovic respondió: “Bueno, yo me voy. Yo no tolero, y me parece que él - por Pepe Auth - está en todo su derecho de decir lo que le parezca. Está muy bien y yo soy muy respetuosa de la libertad de expresión, y yo estoy en todo mi derecho de no tolerar que a mí se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia simplemente porque hablo de manera firme y apasionada como lo hago”.

El cruce entre ambos panelistas generó incomodidad en Patricio Navia y Cristina Villagómez - los otros dos panelistas estables - quienes se mantenían en silencio y como espectadores privilegiados del momento mientras la cámara enfocaba la discusión que continuaba con Auth diciendo: “Descalificas, descalificas, todo lo que dicen los otros es vacío y no sé qué…. la democracia no es la descalificación que tu haces Teresa…tienes que saber ponerte en el lugar de los demás y respetarlos”.

Luego de varios minutos incómodos, Rebolledo tomó la palabra mientras Marinovic salía del set: “Gracias Tere, este es un programa donde defendemos la libertad de expresión y por supuesto la libertad de irse, si Teresa está incómoda, no le parece lo que se ha dicho, tiene todo el derecho de irse y nosotros por supuesto debemos continuar haciendo el programa”.

