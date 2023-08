“Esos cabros se sacan la mugre trabajando”: María Luisa Godoy defendió a cantantes urbanos tras comentario de Eduardo Fuentes

Un tenso enfrentamiento se desató en el programa matutino “Buenos Días a Todos” entre los animadores María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, después de que este último hiciera un comentario controvertido sobre los cantantes urbanos en relación a la delincuencia en el país.

El debate comenzó mientras analizaban un caso de delincuencia en la comuna de Peñalolén, donde un grupo de 10 delincuentes ingresó a una casa. Según recogió el medio La Hora, Fuentes afirmó: “Para estos cabros que andan robando, es más fácil tomando por la fuerza algo que les atrae, como un auto o un celular, pero nadie les explicó que las cosas se consiguen con esfuerzo o con trabajo”.

Sin embargo, su comentario tomó un giro cuando se refirió a los cantantes urbanos. “No quiero caer en una simplificación y apuntar con el dedo gratuitamente, pero hoy en día, fenómenos musicales exacerban el lujo, el consumo, las zapatillas de $300 mil”, señaló Fuentes.

María Luisa Godoy, quien ha visto más de cerca el mundo de los cantantes urbanos gracias a su programa “Urbanos”, intervino para frenar el comentario de Fuentes. “Pero ahí nadie te dice que no se está cultivando lo interno”, partió señalando.

En esa misma línea, la animadora defendió la dedicación y el trabajo duro que muchos cantantes urbanos ponen en su carrera. “En general, esos cabros que lo tienen, se sacan la mugre trabajando día a día por la música”, afirmó Godoy.

Fuentes y Godoy continuaron debatiendo, con ella resaltando la importancia de no juzgar por apariencias y él defendiendo su punto sobre la influencia negativa de ciertos elementos de la cultura urbana.

Finalmente, Fuentes cerró el tema reconociendo que no pretendía simplificar la cuestión y reflexionando sobre cómo las influencias externas pueden afectar a los jóvenes. “No tengo nada contra el artista que se viste con ropa de lujo, lo que digo es el efecto que se transmite para afuera. De decir ‘yo quiero las zapatillas del cantante Juan y no tengo por dónde y, ¿qué me queda? ¿Robar?’”, concluyó el animador.