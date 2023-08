Teresita Reyes actualiza su estado de salud luego de caída que le fracturó el brazo

Una semana atrás, Teresita Reyes empleó sus redes sociales para informar a sus fans que había sufrido un acidente, el cual significó la fractura de su brazo.

“Me caí de la escalera, me golpeé contra un muro, me quebré el brazo. Es lo peor del mundo”, relató la actriz en esa ocasión.

Este martes Teresita actualizó su estado de salud y aprovechó para agradecer todo el cariño y preocupación de sus seguidores de Instagram.

“Chiquillos agradezco profundamente todo el cariño, la preocupación, el amor. Me hicieron muy bien”, comenzó expresando la intérprete.

Con el humor que la caracteriza, bromeó acerca de su estado de salud. “Y aquí estoy, con camisa de fuerza, porque me encontraron muy loca, me amarraron entera”, señaló cómicamente.

“Yo he tenido operaciones y cosas, pero qué manera de doler esta hue..”, aseguró.

Reyes reconoció que se encuentra aburrida tras este accidente y que, pese a que le cuesta, intenta moverse. Estoy chata, chata, chata, chata. No puedo hacer nada. Algo tengo de destreza en la mano izquierda… porque si no, muero”, comentó la actriz.

Teresita está ahora al cuidado de su hijo. “Estoy echando de menos mi casita… ¡Quiero volver a trabajar, pero no puedo!”, lamentó.