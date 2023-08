Cecilia Bolocco delata a su hijo Máximo por su compañía en el concierto de Luis Miguel

Cecilia Bolocco retomó sus habituales transmisiones en vivo a través de sus redes sociales este martes, instancia en la que relató detalles del concierto de Luis Miguel, al cual asistió junto a su marido, Pepo Daire, y su hijo Máximo.

Cabe recordar que, la semana pasada, la conductora de televisión prefirió suspender sus emisiones dado el temporal que afectaba a la zona centro sur del país.

No obstnate, este martes logró reaunudar sus tradicional live de Instagram, en el cual contó pormenores de lo que vivó escuchando al “Sol de México”.

“Lo fui a ver con mi amor (Pepo Daire) y Máximo, que iba muy bien acompañado. No puedo darme el lujo de comentar con quién, porque eso le corresponde a él”, señaló la exMiss Universo.

“Pero era una chica muy guapa y amorosa”, añadió, delatando a su hijo ante sus seguidoras.

“Cuando llegamos al Movistar Arena, todas las mujeres se empiezan a acercar, porque querían una foto conmigo”, inició el relato la exanimadora de “Viva el Lunes”.

Del mismo modo, confesó que “yo estaba tan emocionada, que me corté, me chupé. Me emocionó mucho”.

Luego, admitió sobre la situación que “la gente me empezó a llamar, me empiezo a acercar y me tiraban besos, me gritaban… me salieron lágrimas. Máximo me abrazaba. Fue un momento muy lindo”.