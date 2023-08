Vesta Lugg reveló que su look en la Gala de Viña influyó en su quiebre con Pablo Galdames: “Me dijo que quizás era mejor ponerme un vestido”

Vesta Lugg, la talentosa actriz, cantante y empresaria, finalmente reveló detalles detrás de su abrupta separación con el futbolista Pablo Galdames. La conocida pareja atrajo la atención de los medios por su quiebre, y ahora Vesta se refirió a los los factores que llevaron a la ruptura.

En una profunda entrevista con Revista Velvet, Vesta, conocida por su estilo audaz y único, se abrió sobre las dificultades que enfrentó debido a la diferencia en las necesidades y deseos entre ella y Galdames. La modelo compartió cómo hizo sacrificios significativos para adaptarse a su relación, sin embargo, las expectativas y demandas de su ex pareja eran diferentes, lo que finalmente contribuyó al desgaste de su vínculo, según recogió La Hora.

“Él tenía necesidades que discrepaban con las mías, y yo hice todo para poder darle lo que él necesita en un momento, perdiendo lo que yo necesitaba (…) yo estoy arriba de un avión tres cuartas partes del mes, y pasaba una semana al mes o 5 días del mes viajando para allá para poder estar con él. Y eso, en algún momento, para él no fue suficiente. Porque él quería otra cosa. Él quería una pareja que viviera donde él vivía, que se asemejara más a lo que veía de sus compañeros”, sostuvo la influencer.

Sin embargo, una de las revelaciones más impactantes fue cómo la osada apuesta de Vesta en la Gala de Viña desencadenó tensiones. La elección de su vestuario, que atrajo muchas miradas por su audacia, desencadenó inseguridades en Galdames.

“Me di cuenta que algo había cambiado en él a principio de año, después de la gala del Festival de Viña. (…) por prevención no le conté a nadie cómo me iba a vestir, sólo a él. No quería que lo pillara desprevenido, porque podía impactar su cultura laboral. Pero el entorno en el cual él se desenvuelve cosifica a las mujeres. Me parece casi imposible que no le haya generado alguna herida que sus compañeros me hayan visto así. Era un momento complejo de nuestra relación, entonces, yo no permití comentarios y opiniones de nadie”, sostuvo la influencer.

Sin embargo, Vesta también confesó que el incidente marcó un punto de inflexión en su relación, ya que se dio cuenta de que estaba sacrificando partes importantes de sí misma para mantener la relación funcionando.

“Escuchar comentarios de sus compañeros como ‘oye, qué rica que está la Gala’. Y él me dijo que quizás era mejor ponerme un vestido. Que era muy pintamonos salir en pelotas. Me puso un poco a la defensiva porque sentí que tuve que proteger mi trabajo. Me di cuenta de que estaba saliendo un montón de pedacitos de mí para hacer una relación funcional. Y en el momento en que hice ese switch me di cuenta de que siempre me da mejores resultados lo laboral cuando estoy soltera”, afirmó la empresaria.