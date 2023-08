“¡Ya sé que soy boliviano!”: Tiktoker confiesa lo peor de ser del país andino en Chile

Una reflexión acerca de lo peor de ser boliviano viviendo en Chile publicó un joven en TikTok, de acuerdo con su experiencia, y se transformó en video viral, recibiendo múltiples comentarios.

El muchacho, conocido como Opak, relató un poco de su historia y del acoso que ha sufrido en nuestro país en diferentes situaciones. Y si bien matizó sus descargos con un tono y discurso dentro del humor, efectivamente terminó en el hospital por su nacionalidad.

“¿Quieren saber que es lo peor de ser boliviano viviendo en Chile? No, no es que me molesten por no tener mar ni por ser moreno ni nada de eso. Es algo mucho peor”, señala en el clip de TikTok, que ya ha sido reproducido en más de 500 mil ocasiones y acumula casi dos mil comentarios.

“No me lo recuerden cada vez que respiro”

“Cuando chico me hacían bullying por mi apariencia, por no tener mar. Una vez terminé hospitalizado porque grité un gol de Bolivia cuando estaba jugando contra Chile y ahora que lo pienso… me lo merecía. Pero nada de eso se compara con las cosas que les voy a mostrar ahora”, advierte Opak.

El joven enseña una captura de pantalla del canal de difusión que emplea en su cuenta de Instagram. “Literalmente no puedo hablar sin que me recuerden de que soy boliviano. No puedo poner nada”, asegura, al tiempo que en sus comentarios en el canal le marcan reacciones con una bandera que, incluso, se asemeja a la de Bolivia, pero no lo es.

“¡Ya sé que soy boliviano! No necesito que me lo recuerden todos los días. Ya sé que no tengo mar y que mi país está en pija, ¡pero no me lo recuerden cada vez que respiro!”, lamentó el muchacho y recibió muchas muestras de apoyo en la red social.