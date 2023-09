“Comprar garrafones aquí es un gusto, no una necesidad”: Joven mexicano se sorprendió al ver que en Chile hay agua potable en la llave

No sabemos lo que tenemos hasta que alguien más lo destaca. Así ocurrió cuando un tiktoker mexicano decidió hablar sobre los sorprendido que estaba porque en Chile tenemos la posibilidad de tomar agua potable directo de la llave.

“Chilenos, tienen agua potable en la llave”, dijo el usuario @grillodebosque en el video, quien abordó una de las diferencias que más le llamó la atención al llegar al país.

“Es un milagro, es una maravilla, porque comprar garrafones aquí es un gusto, no una necesidad”, planteó sobre estos, para luego enfatizar en lo impresionado que está con la arquitectura y la naturaleza que se ha topado en nuestro país, que es un panorama bastante distinto en su país natal.

“Es un lugar muy bonito, también su acento me gusta, es muy bonito, me gusta mucho... aunque no les entiendo”, aseguró.

Estas palabras generaron varias reacciones en redes sociales, en donde le consultaron sobre la situación del agua potable en México.“Tiene que ser sí o sí de garrafón, la de la llave no es nada saludable”, recalcó el tiktoker.

Asimismo, le llegaron bastantes sugerencias sobre donde está la mejor agua para beber y deleitarse: “Más al sur el agüita es deliciosa”; “Entre más al sur más calidad”; “Ven al sur y te volverás loco de lo bello y rica agua”.