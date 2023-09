Arturo Longton confirma su renuncia al panel de “Gran Hermano” por motivos personales

Arturo Longton despejó los rumores que circularon durante la jornada de este lunes y confirmó su renuncia al programa “Gran Hermano”, de Chilevisión.

Cabe recordar que el exjugador de “La Granja” era parte integrante del panel que comentaba el reality show junto a Francisca García-Huidobro, Michael Roldán y Nicolás Quesille.

Longton anunció su dimisión del espacio televisivo a través de su cuenta de Instagram. “Quería confirmar que renuncié a ‘Gran Hermano’ por motivos personales, pero agradecer a la producción”, señaló, según recoge Página 7.

“Se portaron un siete conmigo. A todo el equipo, son una maravilla, nada que decir. Espero que al reality le siga yendo increíble porque la está rompiendo”, añadió.

Del mismo modo, realizó el que sería su último comentario sobre el formato de telerealidad de CHV. Longton aseguró que, luego de lo visto el fin de semana, ahora tiene un nuevo jugador predilecto.

“Decir que Raimundo pasó a ser mi favorito. Lo que mostró ayer, el temple, la paciencia, es una hueá de locos”, indicó.

“Es un caballero, educado, tiene una facha letal. Creo que tiene todo para ganar el programa, así que saludo a su familia, a sus amigos, que lo sigan apoyando con la vehemencia que los vi ayer”, fundamentó su preferencia.

Respecto de los otros participantes, no quiso opinar “A los demás no me voy a referir porque ha sido un poquito fuerte, ha sido una carnicería”, afirmó.

Finalmente, evaluó el posible reingreso de Sebastián Ramírez. “Si entra en un repechaje, ahí va a estar con Raimundo, hacen súper buena dupla”, sentenció.