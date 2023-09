Rodrigo Sepúlveda criticó la nueva obligación de grabar patentes en los autos: “¡Es una patudez del Estado!”

El reconocido periodista Rodrigo Sepúlveda expresó su indignación ante la reciente obligación impuesta a los automovilistas de grabar las patentes en los vidrios y espejos de sus vehículos. Esta medida, que tiene un costo estimado de entre $25.000 y $40.000, generó controversia y preocupación entre los conductores chilenos.

[ ¿Hasta cuándo se pueden grabar con la patente los espejos del auto?: Ahora es norma y parte de la Ley de Tránsito ]

Sepúlveda no escatimó en críticas hacia el Estado por imponer esta nueva carga económica a los propietarios de automóviles. Con indignación, afirmó: “¡Es una patudez del Estado! Es deber del Estado darnos seguridad a todos nosotros, no esperar que las medidas salgan de mi bolsillo. Entonces, ahora a las alarmas, alambre de púa, GPS y cámaras hay que sumar el grabado de patentes… mira que lindo, como está todo tan baratito… Dicen que cuesta entre 25 y 40 lucas, que no es mucho, pero para mí es harto”.

El comunicador también cuestionó el lucro de quienes realizan esta labor, señalando que mientras los precios suben, el Estado no aporta soluciones significativas a la seguridad de los ciudadanos. “¿Ustedes saben la plata que están ganando quienes hacen esta pega? Y me parece bien, es su pega y vamos grabando patentes. En vez de dar una solución para la gente, toda la responsabilidad de que no te roben es para uno… como decía el gran ‘Bonva’ (Eduardo Bonvallet), chao!!!”, agregó.

Esta controversia surge a raíz de la modificación de la Ley de Tránsito mediante la Ley 21.601, que busca combatir la venta de vehículos robados mediante sanciones y medidas adicionales. Sin embargo, la imposición de costos adicionales a los conductores generó un debate sobre quién debe asumir la responsabilidad de la seguridad vehicular.