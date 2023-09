“Solo sé que nada me detendrá”: Mila Correa reveló que enfrenta nuevo problema de salud

La exintegrante del reality “Amor a Prueba”, Mila Correa, sorprendió a sus seguidores al compartir a través de su cuenta de Instagram un nuevo y preocupante problema de salud que la llevó nuevamente a la sala de urgencias. En una publicación, la brasileña compartió detalles sobre su lucha constante contra las adversidades de salud que ha enfrentado en los últimos años.

“Estos son mis días, siempre intensos, y el tiempo parece no ser suficiente para mí, a pesar de todo lo que hago”, comenzó diciendo Mila en su publicación, acompañada de una imagen que la muestra en un centro de salud.

La modelo reveló su dedicación constante para cuidar su salud, sometiéndose a controles mensuales y exámenes médicos regulares. “Quiero avanzar lo más que puedo, pero no depende de mí: me cuido demasiado, voy a control todos los meses, estoy pendiente de mis exámenes, soy insoportable en la insistencia para que siempre me atiendan cada vez que sospecho de algo raro”, agregó.

Sin embargo, lo que más preocupó a sus seguidores fue la revelación de que algo inusual estaba creciendo en su útero, “no se dieron cuenta de que algo raro crecía en mi útero, y ya tiene 6 centímetros”, reveló la brasileña, para luego recalcar que “antes de que me pregunten o digan lo que debo hacer, créanme que lo hice todo. Hace tres meses pido exámenes, pero esto no lo compartiré ahora”.

“No sé qué es, así que no tengo respuestas. Solo sé que nada me detendrá, todos mis sueños están ahí en la puerta esperándome. Mi fe es mayor que cualquier duda. El amor que me rodea es la base más firme que tengo”, afirmó Mila, demostrando su determinación inquebrantable.

Este nuevo problema de salud surge después de que la influencer anunciara en julio su exitosa batalla contra el cáncer de mama. Mila compartió su victoria al revelar que le habían extirpado todos los tumores cancerosos.

“Yo vencí al cáncer”, con esas palabras la exchica reality, Mila Correa, confirmó en ese entonces que le ganó a la enfermedad que la aquejaba desde 2020.

