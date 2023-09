“Uno no puede atacar a la autoridad de un país”: Daniela Aránguiz se refirió a la detención de Anita Alvarado tras agredir a funcionario de la PDI

En un reciente episodio de “Zona de Estrellas”, la atención se centró en el incidente que involucró a Anita Alvarado en el aeropuerto de Santiago. La “geisha” se encontraba acompañando a alguien que tomaría un vuelo internacional cuando traspasó el límite del control migratorio, lo que resultó en un enfrentamiento con un oficial de la PDI. Este incidente no pasó desapercibido, y Daniela Aránguiz, panelista del programa y figura conocida por protagonizar controversias con Anita en el pasado, no dudó en expresar su opinión.

[ “No podía hablar de lo borracha”: Revelan detalles de detención de Anita Alvarado en aeropuerto ]

Daniela Aránguiz se mostró crítica tanto con la conducta de Anita Alvarado como con la de los funcionarios de la PDI involucrados. Al respecto, declaró: “Creo que las dos cosas están mal”.

“Es muy complicado también, y hay que decirlo, que está pésimo en la manera en que se hizo”, agregó la ex mekano.

[ LEE TAMBIÉN: Anita Alvarado reapareció en aeropuerto de Santiago rumbo a Australia: “La que puede, puede” ]

Daniela Aránguiz se refirió a la detención de Anita Alvarado Daniela Aránguiz se refirió a la detención de Anita Alvarado. Captura de pantalla

Aránguiz no se detuvo allí y en la misma línea argumentó “Pero también está pésimo que una persona se tomé dos traguitos más y entré a un lugar que no debe y que ataque a un funcionario de la PDI, porque ellos son la autoridad, uno no puede atacar a la autoridad de un país”.

Daniela continuó diciendo: “yo creo que las dos cosas están mal”. “Estamos hablando de alguien que ha viajado toda su vida, no de alguien que viaja por primera vez”, detalló la influencer.

Asegurando que: “Y si te echan, te tienes que ir”. Finalmente subrayó que “Todos tenemos derecho a viajar tranquilos”.