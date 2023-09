Vanesa Borghi habló sobre el difícil duelo que enfrenta junto a su pareja tras la pérdida de su hija: “Desde el amor elijo sanar”

Vanesa Borghi se sinceró sobre el difícil proceso que ha vivido tras la pérdida de su bebé a los seis meses de embarazo. La exparticipante de “El Discípulo del Chef” y su pareja, Carlos Garcés, compartieron su experiencia y el proceso de sanación que han atravesado desde aquel triste mayo.

La modelo, en una emotiva entrevista con LUN, reveló sus sentimientos y cómo han enfrentado juntos esta dolorosa situación. “Lógico que muchas veces paso por momentos de pena, pero no puedo hacer nada con respecto a las cosas que ya sucedieron, como la muerte de nuestra bebé”, dijo Vanesa. Ambos han encontrado apoyo mutuo en esta difícil etapa y han fortalecido su relación. “Hechos como estos te pueden alejar o unir de la persona que amas, ya que son muy fuertes, pero en nuestro caso vino a fortalecer aún más nuestra relación”, agregó.

En esa misma línea, Borghi añadió que: “El duelo es un proceso de la pareja. Si bien siempre se le atribuye más a la mujer, ambos perdimos a nuestra bebé, es tan doloroso para él como para mí y cada uno lo puede vivir de manera distinta. Pero acompañarnos, cuidarnos y ser tan buen equipo ayuda a sobrellevar esto de una mejor manera”.

[ “Me vino a ver”: Vanesa Borghi vivió especial momento tras el fallecimiento de su hija ]

A pesar de la tristeza, Vanesa prefiere enfocarse en los hermosos seis meses que pasaron con su bebé Clara. “Para mí, fueron los seis meses más lindos de mi vida, y desde el amor elijo sanar enfocándome en toda la energía positiva que me rodea. Trato de ver la vida con optimismo”, compartió.

“He pasado por muchos duelos en los últimos años: mi papá, mi abuela y luego nuestra Clara. Siento que de alguna manera la vida te enseña o me quiere enseñar que las cosas simples son las más importantes. Con cosas simples me refiero a tener una buena relación de pareja, tener buena salud, el contacto con la naturaleza. Son cosas que me llenan el corazón y que realmente me hacen bien”, sostuvo la trasandina.

A pesar de las dificultades, la pareja anunció que no se cierra a la posibilidad de tener un hijo en el futuro. “La verdad es que sí. Si bien fue muy duro todo lo que nos ocurrió, nuestra intención es no darnos por vencidos a pesar de los miedos que puedan existir”, señalaron, demostrando su valentía y amor inquebrantable a pesar de las adversidades que han enfrentado.