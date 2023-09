“Yo me bajo de este barco”: Usuarios de redes sociales buscan la salida de Cony tras fuerte conflicto en “Gran Hermano”

Constanza Capelli fue una de las protagonistas de uno de los momentos más tensos dentro de la casa de “Gran Hermano”, y es que la bailarina se enfrentó a Francisca y Raimundo tras descubrirlos en plena mentira.

Cabe recordar que la joven de 27 años acusó a su ‘casi algo’ de utilizarla como estrategia para ganarse al público. Mientras que a la rubia la trató de desleal por hablar mal a sus espaldas cuando la acogió junto a Jennifer (Pincoya), esto en tanto la “pieza del after” le dio la espalda.

Gritos, insultos y casi golpes fueron las acciones que marcaron estos encuentros, por lo que Cony se echó encima a los televidentes, quienes aseguraron que la violencia fue desmedida. Asimismo, iniciaron una fuerte campaña para eliminar a la bailarina cuando caiga en la placa de nominación.

“Siempre he votado por maltratadores, por Lucas, Fran, Ariel, etc. Si el viernes Constanza cae en placa, no será la excepción”; “Yo me bajo del barco llamado CONSTANZA”; “No se como hay gente cegada por su fanatismo que sigue apoyando hueá.. así”; “Constanza al 3331″; “Falsa”; “No más malos tratos”; “La hipócrita le dicen”; “Lo que hizo Coni con Rai es violencia”; fueron algunos de los comentarios.

Siempre he votado por wnes maltratadores, por Lucas, Fran, Ariel, etc.

Si el viernes Constanza cae en placa, no sera la excepción

Constanza al 3331#GranHermanoCHV — Pincoyista Luterista Protestante (@Condesa_del_Ron) September 5, 2023

chao yo me bajo del barco llamado CONSTANZA

se me cuidan xd #TheLulosShow — sole 🪷 (@sxlendipity) September 4, 2023

no se como hay gente cegada por su fanatismo que sigue apoyando weas así,ahhh pero si el Rai hubiera tratado asi a la de patio sería distinta la wea tendrian todo funado al Rai acusandolo de violento y maltratador, doble moral #GranHermanoChile #granhermanoChv #Constanzaal3331 pic.twitter.com/R0q5SB7xR0 — Naxito (@naxitozr) September 4, 2023

Siiii!!! 💯 CHAU CONSTANZA AL 3331!!! NO A LA VIOLENCIA DE ESTA CHIFLADA!!! — Cindy P (@cindyp5891) September 5, 2023

A ya, entonces cuando le gritaba "maricón" y "desleal' era porque lo quería...

Sale pa allá Coni falsa!!!

CONSTANZA al 3331 por violenta!#GranHermanoCHV — g🅰️byo77a 38% 🌳✨♥️🇨🇱 (@Gabyotita77) September 5, 2023

No justifiquen la violencia que ejerce cony hacia los demas. Constanza al 3331 — Dani Paaz (@paaz_dani77438) September 5, 2023

Lo que hizo Coni con Rai es violencia. Lo destrozo sin darle si quiera derecho a defenderse. Quiero a esa enferma fuera de la casa. Constanza toxica al 3331 #GranHermanoCVH #GranHermanoCHV #ThelulosShows — Sailor Pudú (@PuduSailor) September 4, 2023