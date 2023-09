“La tengo amarrada, la amarro la boca y la maltrato”: Vale Roth respondió irónicamente a insólita pregunta sobre su asesora del hogar

Valentina Roth recibió una insólita pregunta sobre la relación que tiene con su asesora del hogar, la cual respondió indignada.

“Están diciendo en una página que la obligas a ella a hacer dieta. ¿Es verdad?”, preguntó uno de sus seguidores a través de Instagram.

A lo que la exchica “Calle 7″ respondió: “Me están hue… ¿Cierto? ¡Cómo la voy a obligar, lo único que hago es apoyarla!”, aseguró.

“No sé qué portal subió eso y lo peor es que hay gente que cree”, afirmó Vale Roth.

“Como la gente que comenta tonteras en esos portales, no me sigue, porque se nota que no me siguen, ya que si lo hicieran cacharían perfecto quién es mi asesora y cómo me llevo con ella, porque la amo”, argumentó, según consignó Página 7.

Vale Roth | Instagram

Según sus palabras, con su asesora “nos llevamos muy bien y me dijo que quería empezar a cuidarse, a entrenar y eso es lo que estoy haciendo, apoyándola, apañándola todo el rato. Pero no le veo nada de malo”, explicó.

Acto seguido, la bailarina reiteró que: “Obviamente que esas páginas no me siguen y no tienen idea de la relación que tenemos. Apenas llegue, le voy a contar y se va a cagar de la risa”, sostuvo.

Por último, Valentina Roth afirmó que la mujer “está feliz, porque está pesando 82 kilos y llegó (a la casa) en 84. Todo porque la tengo amarrada, la amarro la boca y la maltrato”, sentenció de forma irónica.