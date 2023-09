“No sueltes nunca mi mano”: Daniel Fuenzalida compartió conmovedor video que le grabó su padre

El querido animador Daniel Fuenzalida vivió una devastadora pérdida tras la partida de su adorado padre, quien falleció esta semana. Uno de los grandes amores del comunicador es su papá, Patricio Fuenzalida, dejó este plano y el animador de “Me Late” publicó un tierno video de su papito.

Su padre estaba abrigado con un blazer y una bufanda mirando a la cámara con un mensaje a su hijo: “soy tu padre que tanto te quiero (...) yo creo que ya vamos navegando por aguas muy claras, ya la turbiedad pasó”.

“Eso lo que tú pasaste hace 16 años, ya quedó atrás, y me alegro por ti y todo lo que has hecho, estoy orgulloso de ti. Lo mismo estaría tu mamá, yo me llevo a quebrar porque ella está feliz, está contigo y sé que te está acompañado en todo esto”, cerró Patricio.

“No sueltes nunca mi mano”

Fuenzalida escribió un emotivo mensaje en la descripción del video, señalando que este corresponde a un saludo que le pidieron que hiciera su papá a un programa al que estaba invitado. “Este es mi papá, mi lindo papá (...) fue lo último que grabaste para mí”, comenzó.

“Me quedo tranquilo, cumplí y lo seguiré haciendo con este estilo de vida. Así será papá navegaré en aguas tranquilas, así como dices que la mamá me está acompañando seguramente ahora lo hacen los dos. Gracias papito, mil gracias por todo, no me cansaré de agradecer todo lo que hiciste y cómo fuimos partner te amo papito. No sueltes nunca mi mano... Te amo”.