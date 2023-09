“Pido respetar el reglamento”: Maite Orsini recibió fuertes críticas tras ingresar a la Sala de la Cámara con un gato

Este miércoles 6 de septiembre, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados con un gato, situación que generó una ola de críticas en su contra.

Según informó Emol, la sesión se vio interrumpida por la presencia del felino, porque inmediatamente los parlamentarios se acercaban a acariciarlo.

Por lo mismo, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, exigió que sacaran al gato de la Cámara Baja.

“Lo mínimo que podemos hacer es respetar el reglamento, entrar con animales a la Sala me parece que no está a altura. Sé que es más popular no decir nada y quedarnos callados, pero es un desde”, afirmó el parlamentario.

Además, el parlamentario de oposición solicitó a la mesa de la Corporación que la diputada Maite Orsini respete el reglamento en el hemiciclo. “Pido respetar el reglamento y espero que la secretaría lo haga cumplir”, exigió el diputado Juan Antonio Coloma.

