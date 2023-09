Repudio a video de maltrato infantil en Antofagasta: ciclista le lanza una enorme mochila a niño que luego corre por alcanzarlo

Repudio total es lo que ha provocado en las redes sociales, un video en donde aparece un adulto en bicicleta, lanzándole una gran mochila en las piernas a un niño. Todo esto en Antofagasta.

Pero no es sólo eso, sino que luego que el ciclista comienza con su recorrido, el pequeño va a su lado corriendo, tratando de alcanzarlo y con el bolso en la espalda.

Este registro corresponde a la plaza Nicolás Tirado, en la ciudad de Antofagasta.

El alcalde Jonathan Velásquez, precisó que hasta el momento se sabe identidad ni tampoco si el adulto y el pequeño tienen alguna relación familiar, pero sí determinó que se iniciará la investigación para conocer el nombre del ciclista.

Las redes repudian

“Si no lo quiere que me lo regale a mí, con gusto le doy el amor que todo niño merece”; “que rabia e impotencia, me dolió el alma”; “pensar que esos minutos quedan por años en el corazón de un niño”, fueron algunos de los comentarios.