Cesarito protagoniza duro round con editor de un periódico en redes sociales

Una enrarecida reyerta digital protagonizó, en redes sociales, el conocido youtuber Cesarito Huispe contra los responsables del periódico The Clinic, luego de que el primero criticó una crónica que desmitificaba creencias populares acerca del cine chileno. Otros usuarios asomaron la nariz y añadieron carbón a la hoguera.

Cabe recordar que el creador de contenido de YouTube se especializa en cinematografía, con sus particulares opiniones. El conflicto se originó cuando César, en su cuenta de X, Películas QLS, objetó la crónica del medio The Clinic que echa por tierra el mito de que el cine chileno sólo aborda la dictadura, dado que sólo el 15% de las películas de años recientes versan sobre este tema.

En opinión del comentarista de YouTube y Twitch, ese 15% “es el único que tiene visibilidad” y el resto de las cintas “con cuea llega a las salas”. A partir de este argumento, atacó al periódico: “No hay que esperar mucho de The Clinic en todo caso”.

El editor general de The Clinic, Rodrigo Munizaga, quiso responderle. “Te dan datos duros y aún así hay gente como Cesarito que no entiende lo que lee. No hay que esperar mucho de Cesarito, en todo caso”.

El popular youtuber no se guardó nada y encendió la mecha: “Comprensión lectora, amigo editor de The Clinic, ahora sabes por qué no quiero darte entrevistas”.

“Ya veo que eres alérgico a las cifras y a los datos duros. Me ofrecieron entrevista contigo de tu agencia, el verano pasado. Preferí pasar”, respondió a su vez Munizaga.

“Por eso estás donde estás, amigo”, lanzó con ironía Cesarito. “Como periodista, entré a rebatirte con cifras. Tú, como youtuber, me vienes hablar de percepción. Mejor sigue hablando con tus bots”, dio por finalizada la discusión el editor del periódico.

A la gresca se metieron otros renombrados usuarios de la exred del pajarito, como BotChecker, quien definió a Cesarito como “un nini de 40 años sin oficio ni trabajo conocidos”.

Enrique Mujica, analista político, también criticó la actitud del youtuber: ““La tontera de ‘no tengo pruebas, pero no tengo dudas’”.

