Asesora del hogar de Vale Roth desmiente acusaciones: “El buen corazón que tiene”

En días recientes, Vale Roth se vio involucrada en una polémica por acusaciones respecto a eventuales malos tratos hacia su asesora del hogar.

“Vale, están diciendo en una página que obligas a tu asesora del hogar a hacer dieta es vdd?”, le consultaron a la exparticipante de “Calle 7″ a través de su cuenta de Instagram.

“Me están weand... cierto? Como la voy a obligar! Wn, lo único que hago es apoyarla”, aclaró empleando una historia de la mencioanada red social.

Más adelante, proporcionó detalles acerca de la verdadera situación, pero refutó absolutamente cualquier acción que fuera en esa línea. En más, aseguró que en realidad la estaba ayudando a perder peso.

Gis defiende a la Vale

Mediante sus redes sociales, “Gis”, asesora del hogar de Vale Roth, salió a defenderla y, de paso, aclarar lo que, en efecto, sucedió respecto del tema.

“Nadie me obliga a comer o a no comer, si no saben, no opinen, porque fui yo quien le pidió a la Vale que me ayudara”, inició sus palabras.

“Hace dos años me operé de la columna, tengo un espolón calcáneo y sufro ansiedad, por lo cual subí mucho de peso. Eso hace que me duela mucho el talón y la columna, como a muchas les debe pasar. Y poder controlar la ansiedad es atroz”, explicó Gis.

Al respecto de las acusaciones, la asesora del hogar celebró a la joven. “Qué mejor que la Vale me esté ayudando, porque ya llevo dos semanas y he bajado dos kilos. Estoy súper feliz y agradecida de su buena voluntad, ya que quien la conoce sabe el buen corazón que tiene”, aseguró.

“Estoy feliz por estar bajando de pesos y porque Dios me puso en esta familia, que es la raja. Esa es la verdad, no lo podría describir de otra forma. Ustedes saben que, quienes vivimos lejos, ¿qué ánimo va a dar entrar?”, valoró la empleada doméstica.