Qué es la crisis de los 30 y cómo enfrentarla para salir más fortalecida que nunca

La crisis de los 30 es real y muchas están atravesándola y no saben cómo enfrentarla, superarla, y ni siquiera te das cuenta qué es lo que te sucede.

Si sientes muchas dudas, decepción, te sientes fracasada en todos los aspectos de tu vida, te comparas con otras, entonces estás viviendo la crisis de los 30 y es normal que te sientas mal.

Cómo enfrentar y superar la crisis de los 30

Cuando tienes 30 puede que te sientas vacía, fracasada, y en una lucha interna contigo misma sobre lo que has hecho y logrado en tu vida hasta ahora, pero no es el fin del mundo.

Te recomendamos: ¿Una mariposa te visita? Esto te quiere decir sobre el cambio que llegará a tu vida, según su color

Lo primero que tienes que saber y entender es que no eres un fracaso , lo que hiciste te llevó a ser la mujer que eres hoy y a aprender y rectificar en muchas cosas.

No te compares con nadie, pues esto te hará sentir mal, decepcionada y deprimida, y está mal, pues cada mujer y cada hombre es diferente, cada uno tiene sus tiempos, y no es justo que te hagas eso.

Destaca lo que sí has logrado , y es que no debes enfocarte solo en lo que no has hecho, muchas veces por hacerlo dejas de lado lo positivo y ni te das cuenta, así que mejor destaca las metas que has logrado a donde has llegado.

También puedes replantear tu vida y tu camino, y es que, si bien el pasado no se puede cambiar, el futuro sí y si no te sientes conforme con tu vida, pues haz cambios y plantéate nuevos objetivos y metas que sí estén a tu alcance y puedas cumplir.

Te recomendamos: ¿Eres víctima de un narcisista? 4 actitudes que lo delatan y cómo enfrentarlo para que no dañe tu autoestima