Si un hombre hace esto es porque se avergüenza de ti y es momento que lo dejes atrás

Cuando estás en una relación mereces ser tratada como una reina y que la persona con la que estés te ame y te valore, y no puedes recibir amor a medias.

Y es que muchas veces tu novio se avergüenza de ti y lo deja claro con sus acciones, pero estás tan enamorada que no te das cuenta.

Por eso te decimos cuáles son esas actitudes que jamás debes permitir en una relación, pues evidencia que tu pareja se avergüenza de ti y no lo mereces, mereces mucho más así que es mejor dejarlo atrás.

Te recomendamos: ¿Eres víctima de ‘phubbing’? El nuevo problema que enfrentan las parejas en la actualidad y lleva a rupturas

Las acciones que hace tu pareja con las que te muestra que se avergüenza de ti y no te ama

No te abraza en público

Cuando tu pareja no te abraza en público ni tiene ningún gesto de amor contigo frente a otros es porque se avergüenza de ti.

Está bien que sea tímido, pero al menos un gesto de amor tendrá contigo en público si te ama de verdad, si no lo hace no es normal, no te merece.

No te invita a salir con sus amigos

Si tu novio nunca te invita a salir con sus amigos es una clara señal que no quiere que te vean porque se avergüenza de ti así que prefiere salir sin ti.

Y es que un hombre enamorado va a querer que te relaciones con quienes son sus amigos y hasta su familia, y si no lo hace debes estar alerta y mejor dejarlo.

No le cuenta a nadie de su relación

Cuando un hombre te mantiene oculta y no le habla a nadie de su relación es porque no está orgulloso de ti, y no importa si te dice lo contrario.

Y es que puede que te invente mil excusas, pero no creas nada de lo que te diga, si no le dice a nadie de ti, se avergüenza.

Te recomendamos: Por qué si un hombre está siempre disponible para ti es una bandera roja y es mejor alejarte

No le gusta salir contigo a lugares públicos

Otra clara señal que no está orgulloso de ti es que no le gusta salir contigo a lugares públicos y todo lo quiere hacer a escondidas.

Un hombre enamorado te presume, y cuando no lo hace, y te mantiene oculta es porque se avergüenza de ti y no te merece.