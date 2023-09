“¡Fans club satánico!”: Seguidores de Cony de ‘Gran Hermano’ asustaron a Vale Roth

A estas alturas, el reality ‘Gran Hermano’ ha generado fanatismo exacerbado por parte de algunos televidentes que se han puesto la camiseta de manera extrema con algunos participantes. Prueba de ello es lo ocurrido recientemente con la conocida Vale Roth, quien también alguna vez fue parte de programas de este tipo.

Resulta que la bailarina contó a sus seguidores -a través de sus historias de Instagram- que su esposo votó varias veces para que una concursante que no le cae bien dejara el programa.

Recordemos que los últimos nominados para dejar la casa-estudio fueron Mónica, Constanza y Pincoya, siendo la primera quien tuvo que abandonar el programa que se graba en Argentina.

“Estoy mandándole 40 votos a un personaje de Gran Hermano, que me carga. Me gasté 14 lucas para que se vaya de una y pare su show”, expresó Miguel de la Fuente.

Después de contar que sigue el reality solo a través de redes sociales, pero que su pareja es un verdadero fanático, Vale reveló a su participante favorita.

[ LEE TAMBIÉN: Coté López arrienda lujoso departamento en Chicureo: Dieron a conocer el precio ]

Todo por Alessia

“Por lo que he visto, me cae muy bien Alessia, porque la encuentro tierna, no se mete en ninguna pelea, es piolita. El Rai también me cae muy bien”, afirmó Vale Roth.

“Miguel ama a Alessia, la encuentra la más linda, la más regia, la más top. Es simpática, dulce, talentosa, no anda amenazando a la gente, ni nada”, agregó.

Poco después, la bailarina expuso que, tras dar a conocer su preferencia, recibió fuertes críticas en sus mismas redes sociales. “Qué miedo, gente loca. No puedo opinar, porque todo les molesta. Es un reality, qué onda, es un juego, gente ridícula”, se desahogó.

“Miguel dio su punto de vista y la gente mandó mensajes como ‘lo vamos a dejar de seguir’, ‘cómo piensas así’ y ‘Valentina, te me caíste’. Ridículos, qué miedo, cómo se lo toman tan personal, si es un reality. Basta. ¿Cómo uno no puede pensar diferente? Me da miedo la gente así”, aseguró.

“Dije que encuentro tierna y linda a la Alessia y recibo puteadas. Yo bloqueo, pero me parece insólito, ridículo… tienen que relajarse con los realities, porque a los que han sido eliminados, le han hecho la vida imposible. Cómo tanto odio”, recalcó.

Al final, Vale Roth reveló que gran parte de los odiosos comentarios que recibió por supuestamente criticar a Coni. “¿Me están hueveando? ¿Quién se ha comparado con Cony? ¿Qué les pasa? Dejen el odio. Hay un fans club medio satánico. Nunca he hablado mal de la Cony”, finalizó.