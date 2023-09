“Se despertó la loba”: Shakira impactó a fans con su flexibilidad que conserva a sus 46 años

Este martes 12 de septiembre será un día muy especial para Shakira en cuanto a su trayectoria profesional. Se realiza la gala de los prestigiosos MTV Video Music Awards 2023, instancia en que la artista será distinguida con el galardón honorífico Video Vanguard Award, también conocido como Premio Michael Jackson. De esta forma, la barranquillera se convertirá en la primera latina en conquistar esta presea.

Dada la importancia de este reconcimiento, la artista ha dedicado tiempo y sudor para preparar su presentación en la jornada. Dentro de lo que se ha adelantado, es probable que comparta escenario con Karol G en el tema “TKG”.

Hace poco la estrella compartió una serie de fotografías donde deslumbra e impacta por la flexibilidad que conserva a sus esplendorosos 46 años. Asimismo, publicó un breve video invitando a sus fans a no perderse su performance en la gala MTV, a través de su cuenta de Instagram.

“Adivinen de qué canción es esta pose”, escribió la figura internacional en la descripción de las fotos. Gran cantidad de sus seguidores coincidió en que corresponde al regreso de “Loba”, canción estrenada en 2009 y que también da título al disco en que va incluida.

“¡Wow! Menos mal llevas el número de los bomberos”, “Piqué, no te entiendo. Eres tan poco que no pudiste con tanto”, “Cuando esté soltera no diré nada pero habrá señales”; son sólo algunos de los ingeniosos comentarios.

Shakira- Instagram

Shakira- Instagram

Shakira- Instagram