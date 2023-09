Vesta Lugg responde a cibernauta mal intencionado que la criticó por promocionar su libro

Vesta Lugg no se quedó callada ante crítica mal intencionada de un hater en redes sociales, quien la criticó en el posteo en que la artista promocionaba su libro “Negóciate y gana”.

Hace algunos meses, la actriz que participó en la serie “BKN” anunció que se encontraba escribiendo un libro y, este sábado, avisó en su cuenta de Instagram que la publicación ya estaba disponible en preventa.

“¡Se vino la fecha tan pronto! (…) ‘Negóciate y Gana’ (es) un texto de negocios y marketing”, se lee en la descripción del posteo.

“Hay capítulos con herramientas específicas, ejercicios y conversaciones con profesionales y líderes de industria, compartiendo sus experiencias y las mías. Cómo armar tu negocio, identificar la oportunidad y poder construir un ecosistema a tu pinta”, añadió.

Vesta Lugg responde a hater

La publicación ya alcanza más de ocho mil Me Gusta y fueron muchas las personas que la felicitaron, escribiendo mensajes alentadores, entre ellas reconocidas figuras del espectáculo, como Eugenia Lemos, Karen Bejarano y Pablito Pesadilla.

No obstante, no podían estar ausentes los típicos haters que criticaron el nuevo proyecto de la cantante. Ante estos mensajes mal intencionados, Vesta no quiso dejarlos pasar.

“Entonces, ¿cualquiera puede escribir un libro?”, le escribió, con evidente tono irónico, un cibernauta.

“Los humanos son increíbles, ¿no?”, replicó la artista. Insistente, el seguidor le respondió que no, quedando hasta ese comentario el diálogo.