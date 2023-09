“No es fácil”: Daniel Fuenzalida habló sobre su regreso a la pantalla tras reciente fallecimiento de su padre

Daniel Fuenzalida, ha vivido una semana difícil, marcada por la dolorosa pérdida de su padre. Desde la trágica noticia, el comunicado ha compartido sus sentimientos y flexiones en sus redes sociales. Ahora también mencionó a sus seguidores cuándo volverá a la pantalla, tras tomarse los días necesarios y vivir el duelo de su papá.

“Ahora estoy en Instagram para agradecer la cantidad de mensajes y de muestras de cariño en la calle en estos días que no han sido nada de fáciles”, expresó el comunicador en su reciente publicación de Instagram.

“Gratitud tremenda por el cariño hacia mi papá, hacia mi mamá también porque sale el recuerdo de ella”, añadió el conductor de Zona Latina.

El anuncio más significativo llegó cuando Daniel reveló su intención de volver al trabajo. “Mañana (martes) es un día especial, trataré de retomar mis actividades”, reveló a sus seguidores.

“No es fácil, en la radio me dieron todas las posibilidades del mundo para que me tome todo mi tiempo para este duelo, lo mismo en el canal, donde estoy tremendamente agradecido de los ejecutivos de Zona Latina”, destacó el comunicador.

La decisión de regresar a trabajar no solo es un compromiso profesional sino también un homenaje a su padre. “Cuando uno está de duelo, trabajar con las emociones y tratar de entretener, cuesta muchísimo”, afirmó, para luego añadir las palabras que le decía su progenitor: “Sigo el legado de mi papá que me diría ‘tienes que ir a trabajar, no esperes más, tienes que levantarte temprano y tienes que cumplir’”.

Con esto en mente, Daniel considera que su retorno a los medios será un tributo a la filosofía de vida de su padre. “Así que es un regalo para él también, por cómo sería él, va a ser muy difícil, pero quiero hacerlo, quiero retomar mis actividades”, concluyó el exHuevo.