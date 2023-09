Pamela Díaz relató la ordinaria canción de la hinchada UC que sepultó su amor cruzado

“¿Les cuento una historia muy ordinaria de la gente de Católica?”, propuso Pamela Díaz acerca del club deportivo “cruzado” a Rodrigo “Gallina” Avilés y Joaquín Méndez.

La “Fiera” comentó, en el programa de YouTube “Algo que decir”, que “yo era cruzada a morir, siendo señora de un jugador de Colo Colo”, en la época que estaba casada con Manuel Neira, futbolista que se formó y jugó en diferentes etapas de su carrera en el club “albo”.

En el tiempo en que transcurrió el matrimonio, entre 2006 y 2008, contó que “yo tenía que ir a ver los partidos de Universidad Católica-Colo Colo”. No obstante, en uno de esos duelos jugado en el Estadio Nacional, Pamela explicó que la hinchada UC había entonado una canción que decía: “Neira... Conchetu... Tu señora... Lo chupa sin cesar...”, tal como se aprecia a la “Negra” relatar en el video de Instagram.

“Nunca más voy a ser cruzada”

En un principio, ella pensó “Oh, qué bacán la canción”, pues “no la cachaba”, recordó, así como que en el momento se le vino a la cabeza el tema musical de “31 Minutos” cuya letra dice “Bailan sin cesar”.

“De repente, todo el estadio, todo el estadio (estaba cantando)”, contantó, y fue entonces cuando la Pame se percató que los cánticos iban en contra de su persona. “Me estai hueveando, es para mí”, se dijo a sí misma, cuando ve a Neira que le hace un gesto “para que me vaya, porque estaba nervioso”. La influencer comentó que, en esas circunstancias, “pesqué mis cosas y me fui”.

“Y ahí dije: nunca más voy a ser cruzada, por culpa de mi mismo equipo, maleducados”, sentenció. “Así que nunca más fui al estadio”, fue su decisión luego del trago amargo.