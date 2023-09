Periodista sufre agresión sexual en pleno despacho televisivo: “¿Te acaba de tocar el cul...?”

Un incómodo y condenable momento vivió la periodista española Isabel Balado cuando un hombre apareció por la espalda y le realizó una tocación, mientras ella realizaba un despacho en vivo para el programa En Boca de Todos, informó El País.

En el video se ve cuando el sujeto se acerca por detrás y le da una palmada en el trasero, para luego quedarse al lado de ella.

“Discúlpame, un segundo, que estamos en directo”, le dice al sujeto para continuar con el despacho pero es el presentador del programa, Nacho Abad, quien le pide que haga un alto para encarar al desconocido.

Periodista sufrió abuso en pleno despacho

“Isa, perdóname que te interrumpa, el sonido es malo, pero, ¿te acaba de tocar el culo?...Es que no puedo entenderlo, me pones a este señor delante, este tío tonto, ponme a este tío tonto”, pidió, mientras el camarógrafo lo enfocaba.

En ese momento la joven periodista le hace frente al sujeto, claramente afectada.

“Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Yo haciendo un directo y estoy trabajando”, le dijo la periodista al hombre, quien aseguró que no había sido así, a pesar de estar grabado.

“Sí me has tocado el culo. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar”, pidió la comunicadora.

“No te he querido tocar el culo”, se defendió el hombre.

Tras ello, la periodista le pidió que que se alejara. Sin embargo, antes de irse intentó tocar su cabeza, demostrando ningún respeto hacia ella.

Finalmente, se indicó que el hombre fue detenido.