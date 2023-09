Marcelo Barticciotto le paró los carros a cibernauta que lo criticó por opinar del Golpe de Estado: “La historia no me la cuentan, la sé”

Este recién pasado 11 de septiembre fueron muchos los que manifestaron sus sentimientos en redes sociales, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado. Uno de ellos fue Marcelo Barticciotto.

“¡Nunca más!”, escribió el Barti en su cuenta de X, ahora Twitter. Recibió decenas de comentarios de seguidores que lo apoyaban, otros que no entendían de lo que hablaba, pero también de muchos que le hicieron ver su molestia de opinar de un hecho ocurrido en este lado de la cordillera, siendo argentino.

Así que el ídolo de Colo-Colo tomó uno de esos mensajes y lo contestó con todo: “Ahhhh no sabía que por ser extranjero no se podía opinar, la historia no me la cuentan, la sé, y el único legado que dejó el gobierno militar fueron muertos y desaparecidos!”.

La respuesta sacó más aplausos, incluso que el primer mensaje, donde le dieron apoyo por tantos años viviendo en Chile, teniendo hijos chilenos y hacer su vida en este país.