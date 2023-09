María José Quintanilla comenta su actual estado de salud luego de su lesión en la rodilla

Hace unos meses, María José Quintanilla sufrió un accidente que lesionó su rodilla, incidente que significó que debiera guardar reposo y someterse a rehabilitación.

Dada la gravedad del accidente, la cantante debió ser intervenida quirúrgicamente. “Tengo algunas noticias para darle. El control médico que tuve no fue como esperaba, así que voy a tener que operar mi rodilla”, contó en aquel momento a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Avanzado su tratamiento, la animadora de Mega finalmente acudió a su control médico este martes.

“Hoy tengo doc., y mi mente solo piensa: ‘Que me dé el alta, que me dé el alta…’”, señaló en una historia de la mencionada red social.

Luego, comentó una esperada noticia que le entregó el personal del centro asistencial: recibió el alta médica.

“Hola, familia, ya paré de llorar, la emoción ya se fue. Quería pedirles un favor, si se pueden aprender de memoria la letra de la canción ‘El regalito’… ¡Es súper importante… para que la cantemos este sábado 16 en el Sporting de Viña del Mar! ¡Me dieron el alta médica conche...!”, señaló con mucha alegría.

“Estoy súper feliz, de verdad me puse a llorar porque no pensé que iban a darme el alta todavía. Estaba nerviosa, porque tenía compromisos y tendría que haberlos cancelado si no me lo daban”, añadió.

La conductora de “Hora de Jugar” aclaró que quedó con secuelas, pero muy leves. “Cojeo un poquito, me cuesta movilizarme, pero estoy muy feliz. Me hará bien volver a verles”, contó emocionada.