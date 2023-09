Lo mandó a recoger excremento de perro: Rumpy en picada contra Guarello por críticas a El Conde

El locutor radial Roberto Artiagoitía, conocido como El Rumpy se fue en picada contra el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, luego que realizara una ácida crítica a la película El Conde, dirigida por Pablo Larraín.

Fue a través de Twitter que el conductor de el “Chacotero sentimental” despotricó contra el rostro de Canal 13 y lo mandó a recoger excremento de perro.

“Así estamos, el YouTuber Guarello, convertido en un Villegas sin medios, le dice al director que viene de ganar un premio en Venecia lo que tiene que filmar... la media perso. ¡La pasada por Radio Agricultura los deja parejitos!”, dijo contra Guarello, animador del canal La Hora del King.

“Siempre que veo a esos influencers hablar solos desde sus casas, como si fuera importante, me pasa que me pierdo, me da pena, una mascota le solucionaría eso tan fácil... levantar mierda de perro hace bien”,

Finalmente, defendió la película exhibida en Netflix, destacando que fue premiada internacionalmente.

“En general me pasa que al ver que alguna chilena o chileno ganando un premio, en cualquier ámbito o disciplina, me pone contento, veo el sacrificio… no se me ocurriría retarla y decirle cómo hacerlo la próxima vez... no no no, ¡alegría y mucho fuá!”, sentenció.

La crítica de Guarello

“Deja de querer parecer enojado con Pinochet, Pablo Larraín. Si no estai enojado con Pinochet. Lo pasaste bien con Pinochet. Si lo pasaste bien.... Haz una película honesta. Esto es una deshonestidad total weón. Qué weón menos parecido con Pinochet que el que pusiste, no tiene nada que ver”, reiteró.

“Deja tranquila la historia de Chile. Haz una película honesta, cuenta tu historia en Colonia Dignidad. Cuenta la verdad. Hasta los hermanos Badilla son más honestos que voh, weón”, añadió, haciendo una clara referencia a la defensa que el padre de Pablo Larraín realizó hacia Paul Schaffer.

“Se pasó, te pueden dar todos los premios que querai, pero hay algunos que no promulgamos con rueda de carreta”, sentenció.