Dueña de casa estalla en llanto tras sufrir percance con el almuerzo y ahora es éxito viral: “Nunca puedo terminar nada”

Qué duda cabe que ser dueña de casa es un trabajo ingrato muchas veces, solitario y cansador. Así quedó demostrado en un video de TikTok, donde una mujer muestra su desesperación luego de que la juguera le explotara mientras hacía el almuerzo.

En el registro se ve cómo la mujer mexicana cuenta lo sucedido, explicando que no le resulta la comida y que ya es tarde para la hora de comer.

“Les juro que hoy es de estos días que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya”, dijo en el momento en que rompe en llanto.

“Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale, siempre me pasa algo, siempre. Ya es muy tarde y no hemos almorzado”, afirma la dueña de casa mientras limpia el desastre que quedó en la cocina.

“Nunca puedo terminar nada, siempre pasa algo y me interrumpe”, terminó la mujer.

Como era de esperarse el registro se llenó de comentarios donde todos empatizaron y diagnosticaron que lo que le pasaba no era sólo no poder hacer la comida, sino que colapsó de estresada.

“Estás estresada, no es sólo la comida”; “Nadie valora nuestro esfuerzo”; “ser ama de casa no es fácil, nunca le digan a una ama de casa que no hace nada”, son algunos de los comentarios.