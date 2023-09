“Preocúpese de lo que pase en su país”: Eliana Albasetti recibe duros reproches tras criticar a Boric

Un duro enfrentamiento en redes sociales tuvo la exchica reality Eliana Albasetti, tras sus críticas contra el Presidente Gabriel Boric por publicar una fotografía en Instagram asando un cordero al palo.

“Qué desastre. ¿Alguna vez tendremos un presidente con algo de sensibilidad por los animales? No nos olvidemos que la otra opción era peor”, escribió la Argentina, quien es vegana y tiene un santuario de protección animal.

Sin embargo, sus palabras causaron anticuerpos en quienes defendieron los asados, al Mandatario y la nacionalidad, puesto que le criticaron que hablara de “su presidente”.

“Preocúpese de lo que pasa en su país primero y después trate de meter sus gustos en casa ajena”, le escribieron a a Albasetti.

Tras ello, la actriz se defendió, aclarando que actualmente cuenta con la nacionalidad chilena y tiene todo el derecho a reclamar.

“Este es mi país. Te guste a ti o no, soy chilena. Sé que es difícil de entender para ti, pero luego de cinco años puedes optar a pedir la nacionalidad, y tiene los mismos beneficios y obligaciones que se habría nacido aquí”, rebatió Eliana, generándose una ciber discusión.

“Estamos de acuerdo y también estás en tu derecho a ser vegana o todo lo que quieras, pero de ahí a querer que todos sean como tú, es otra cosa”, insistió la desconocida, consignó La Cuarta.

“Y sí, la verdad es que cuando uno decide ser vegano, quiere que todo el mundo lo sea, pero no por uno, sino para que se acabe el dolor, la tortura y la muerte de tantos animales”, respondió Eliana.

Pero, la discusión no terminó ahí, puesto que siguieron rebatiendo por la difusión de la conversación.

“Yaaaaa... ah, y veo que te gusta figurar y llamar la atención. Gracias por subirme”, reclamó la usuaria.

“A mí me puedes subir, no me da vergüenza nada de lo que escribo. ¿A ti sí?”, respondió Albasetti.

“No voy a perder el tiempo y me da lo mismo, ya que estamos en un asado”

“Bueno, que estés muy bien. Saludos a la gente del asado”, cerró la argentina, nacionalizada chilena.