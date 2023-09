Vale Roth relata su experiencia del viaje en avión con su hija de tres meses: “Estaba nerviosa”

Vale Roth aprovechó el fin de semana largo de Fiestas Patrias para viajar con su esposo e hija a Temuco, en un vuelo desde Santiago.

La influencer aprovechó de contar su experiencia viajando en avión con su retoña, de apenas tres meses, a través de su cuenta de Instagram.

“Me dijeron que les dé unos tips con su guagua. A mí todos me dijeron que esté succionando su chupete o mamadera para despegar y aterrizar”, relató.

No obstante, contó que “la Antonia no usó nada en el viaje a Temuco, porque estaba durmiendo. A la vuelta sí y no hubo problemas. Lloró un poquitito, pero como 10 segundos”.

“Es súper tranquila, lo único que se hizo caquita apenas nos subimos y la cambié en el baño del avión, pero nada más”, advirtió.

Aunque Vale reconoció que ella misma “estaba nerviosa para la ida a Temuco, porque no sabía cómo iba a reaccionar Anto al momento de despegar, me metieron mucho susto, estaba histérica”.

“Miguel estaba relajado, pero yo la miraba todo el rato. Cuando se me taparon los oídos, la miré a ver si lloraba, pero nada”, aseguró.

“De Santiago a Temuco la tuve en el fular donde se quedó dormida, y en los brazos cuando despegamos y aterrizamos”, explicó.

Por último, señaló que en el bolso de mano debe haber, en el viaje, “mantita, pañales, su crema para el potito, pañuelos húmedos y cambio de ropa”.