“Acabo de pasarlo muy mal…”: Aylén Milla reveló percance médico que le ocurrió mientras estaba en Brasil

Aylén Milla vuelve a llamar la atención de los medios de comunicación tras revelar que sufrió de un percance médico durante su estadía en Brasil.

Cabe recordar que la influencer se encuentra en el país de la samba, específicamente en la localidad de Ilhabela, para asistir a un evento de una marca de lujo.

En este contexto, es donde a través de su cuenta de Instagram, la modelo contó que tuvo una reacción alérgica y que por eso tenía la cara y el pecho totalmente irritados.

“Otra vez alergia al atún. Acabo de pasarlo muy mal… ahora estoy camino a Dior y pasé por la farmacia a comprar un antialérgico”, escribió la argentina, según consignó La Cuarta.

Posteriormente, aprovechó de lanzar una profunda reflexión sobre el tema: “¿Saben qué es lo peor? Que yo sabía que me iba a caer mal. Hace dos días quería pedir atún, no lo hacía porque algo dentro mío me decía no”, admitió.

Acto seguido, hizo un mea culpa por no escuchar a su voz interior: “¿Qué hizo Aylén? Fue contra su inner voice y pedí el atún. Como dice uno de mis libros favoritos: por qué sabemos la verdad en 2 minutos”.

Finalmente, Aylén les recomendó a sus seguidores y seguidoras leer el texto de Malcolm Gladwell, Inteligencia Intuitiva.

Historia de Aylén Milla | Instagram