Arenita confesó incómodas dificultades en medio de su avanzado embarazo: “No es divertido”

Natalia “Arenita” Rodríguez no se ha sentido a gusto con su primer embarazo, al menos en lo que se refiere al último trimestre de gestación.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, desde donde informa a sus seguidores cada cierto tiempo de su vida y avatares en Dinamarca.

Cabe recordar que la recordada participante del hoy extinto programa “Yingo” se encuentra radicada en ese país europeo, casada con el danés Jens Bach, con quien va a formar una familia con la llegada de su hija.

Historia de Instagram de Arenita

“Me siento como el loli. Llevo casi una semana con una rinitis horrible ahora que estoy en el tercer trimestre y más grande aún”, señaló Rodríguez en una historia de la mencionada red social.

Como si eso fuera poco, también expresó que “siento los pies, manos y cara hinchados y con eso también los calambres en las piernas. It’s not funny to be pregnant (No es divertido estar embarazada)”.

Cabe señalar que ese tipo de incomodidades y complicaciones son usuales en la recta final del embarazo, al menos en algunas mujeres, pues varía según cada caso.