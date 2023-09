“La mayor estafa en la historia de la televisión chilena”: Las divertidas reacciones que dejó el casting de Hans para “Gran Hermano”

Durante el último capítulo de “Gran Hermano”, la producción del reality decidió hacer un breve repaso de la estadía de los cuatro participantes más antiguos del reality, Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, Jorge Aldoney y Hans Valdés.

En este contexto, es donde en el programa mostraron el casting que hicieron “los 4 fantásticos” para lograr entrar al reality. Aunque, el que se robó todas las miradas fue el del joven de 18 años.

“Yo soy un chico muy alegre, me gusta mucho compartir con amigos, salir, pasarla bien. Me gusta eso, transmitir energía a la gente, a amigos, a mi círculo. Soy muy sociable. Me gusta mucho el chisme y los cahuines. Lo malo que tengo es que, a veces no me gusta algo, voy y se lo digo. También me gusta ayudar a los demás”, se describió el jugador en aquel entonces.

🔴 Casting de Hans es la mayor estafa en la historia de la televisión chilena



Hans era otra persona hueón. La cara de la Pincoya nos representa a todos 😆🤣 #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/x2VlFcxK5c — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 22, 2023

Tras ver el casting, los cibernautas y sus compañeros no estuvieron de acuerdo con las palabras del joven, puesto que aseguraron que no tenía relación con la persona que han visto en estos tres meses de encierro.

“Ese hueón estaba curao cuando grabó eso?”; “Cuando mentís en el cv para entrar a algún laburo”; “Nada hacía presagiar que entraría a echar raíces no más”; “Es la mayor estafa en la historia de la televisión chilena”; “Me da risa porque se vendió super bien y no es nada lo del video”; fueron algunos de los comentarios.