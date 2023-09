Mujer se casó con su profesora favorita del colegio: “Era una buena maestra”

Monica Ketchum (32) y Michelle Foster (57) son un matrimonio estadounidense que se casó tras conocerse en el año 2004. Por ese tiempo, Michelle era su profesora de ciencias.

“Michelle era mi maestra de séptimo grado. No teníamos ninguna relación, además de que ella era una buena maestra”, relató Ketchum al New York Post.

16 años después, Mónica decidió contactar a Foster en abril de 2020, ya que se encontraba pasando un difícil momento personal y familiar tras haber revelado que era lesbiana.

“Ambos estábamos en lugares muy oscuros en ese momento, y pudimos encontrar a alguien con quien pudieras identificarte y ser vulnerable, con quien te sintieras segura”, reflexionó Mónica.

mujeres se casaron Michelle y Mónica. Fotografía de internet

Luego de juntarse a almorzar en agosto de 2021, y entablar una relación de amistad, ninguna pudo evitar la conexión romántica que surgió. Meses después, en el año 2022 decidieron comprometerse.

Fue así como este año contrajeron matrimonio, en una ceremonia que se realizó en una playa.

“El día de nuestra boda fue muy importante para mí, no me importa lo que piense la gente porque no están viviendo mi vida, yo lo estoy haciendo”, sostuvo Mónica.

“La gente pregunta ‘¿es esa tu madre?’ o incluso ‘¿es esa tu abuela?’ todo el tiempo”, agregó.

Pese a la diferencia de edad, ambas afirman que hay mucho en común que las une, además no les preocupa lo que piense el resto.