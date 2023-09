“Yo tomé la mala decisión de lanzarle una piedra”: Hombre de Villa Alemana que maltrató a un perro apareció en redes sociales

El pasado fin de semana, se viralizó un caso de maltrato animal de parte de un hombre de Villa Alemana, quien le tiró piedras a un perro utilizando una honda mientras se encontraba en una Copec.

El hombre quería que los animales salieran del lugar y como eso no ocurrió, decidió atacar a uno de ellos.

Después de que las autoridades de la Municipalidad aseguraran que tomarían acciones legales en su contra, esto bajo el amparo de la Ley Cholita, el hombre apareció en las redes sociales para mostrar su arrepentimiento.

“Tuve una semana terrible (…) en reiteradas ocasiones he ido a hablar con los bomberos a pedirles que por favor echen a los perros, pero me dicen que llegan solos, que no los pueden echar”, explicó Gastón Ojeda, el agresor.

Según el relato del sujeto, durante esa noche no podía conciliar el sueño debido a los ladridos de los perros y por eso decidió apartarlos, con sus propios métodos.

“Yo tomé la mala decisión de lanzarle una piedra con una honda a uno de los perros y me siento profundamente arrepentido por lo que ocurrió”, sostuvo.

“Estoy dispuesto a asumir las consecuencias (…) y resarcir un poco todo el problema que ocasioné a la comunidad con lo que tenga que cumplir”, cerró.