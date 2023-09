Las redes sociales siguen siendo motivo para generar controversia sobre todo ante un tema tan delicado como las diferencias de tallas entre mujeres.

Es así como una influencer de talla plus cuestionó duramente a un grupo de chicas que opinaban sobre lo mal que se veían “las gordas” al usar croptops, shorts, entre otras prendas que consideran que no deben ser usadas por ellas, ya que las hacen lucir “más grotescas” de lo que son. Esto despertó el rechazo no solo de esta generadora de contenidos, sino del resto de los usuarios en redes.

“Se les metió un poquito de video en su clasismo y gordofobia. Que oso!”. Eso fue lo que escribió la joven identificada como “fatpandora” en sus redes. Ella reiteró que más vergonzoso era el tener que lidiar con personas como este grupo que está criticando sin argumentos válidos el cuerpo de otras mujeres.

Viralizan video en el que chicas se burlan de mujeres de talla plus

“Pero saben que es más de barrio, que en pleno 2023, cuatro mujeres sentadas en el piso hablando y criticando el cuerpo de otras mujeres, porque posiblemente la gente ‘de barrio’ esté muy ocupada camellando y ustedes, se nota que no tienen oficio”.

Esas fueron las palabras que dirigió la influencer de talla grande a estas jóvenes que dan argumentos muy tóxicos y despectivos al gremio femenino, solo por lucir un poco más “rellenitas”, pues a su criterio, todo lo que usen las hará ver de mal gusto.

“Clasistas y gordofóbicas”: influencer de talla grande denuncia a chicas que se burlan de las curvy Foto: TikTok @fatpandora

Pero, lo que más le molestó a la generadora de contenidos es que además tildó “de barrio” a quienes para ellas son mujeres sin clase ni gusto al vestir solo por tener una talla plus y no ser como ellas quienes “no están aportando nada bueno a la sociedad”, solo odio y clasismo.