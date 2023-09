Coté López les responde unas cuantas verdades a las “señoras sapas” que la basurean en la web

Una forma de interactuar de Coté López con su fanaticada en redes sociales, muy usual entre figuras del espectáculo, es la clásica dinámica de preguntas y respuestas.

En esta ocasión reciente, en virtud de un halago con que fue agasajada, la escritora recordó algunos mensajes amargos que suelen enviarle ciertas cibernautas.

“Amo que te vistas ultra sexy o ultra cómoda y no sigas las reglas. Y amo a Luis que apoye”, le expresaron a la también influencer en su cuenta de Instagram.

A continuación, Coté López realizó un paréntesis con su opinión al respecto.

“De día prefiero el oversize, pero para salir siempre bien chula (como lo categorizaría la gente). Me encanta y me importa una raja lo que piense gente que no conozco”, contestó con su característico estilo.

Instagram. Coté López

Después comentó que el Mago Jiménez, su marido, no tiene problema alguno con su estilo de vestir porque “nunca me ha dicho nada”.

“Se fue a los 16 a Europa, donde en las discos andan con trasparencias y hot pants, así que está normalizado tanto para él como para mí. Cada uno se viste como se siente cómodo”, explicó.

Finalmente, aprovechó de enviarles un mensaje a las “señoras sapas” que la critican malintencionadamente.

“Dejen de meterse en la vida de los demás, porque a ustedes los criaron en una cultura estúpida y cerrada de mente. Usted tápese entera si quiere”, sentenció.