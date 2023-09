“Me saqué un poquito de merengue”: Skarleth Labra se sometió a una lipoescultura previo a su ingreso a “Gran Hermano”

Skarleth Labra reveló que decidió someterse a una intervención estética antes de volver a ingresar a la versión chilena del reality “Gran Hermano”

Fue la misma influencer quien contó de este procedimiento a través de su cuenta de Instagram: “Hola, ¿cómo están? Muchas me han preguntado qué me hice jajajá, y bueno, me saqué un poquito de merengue jajajá”, bromeó, haciendo alusión a la preparación que la hizo famosa dentro y fuera del encierro.

La joven de 18 años se realizó una lipoescultura láser en la Clínica Cince, la cual consiste en extraer el tejido adiposo mediante rayos láser, en las zonas cérvico-facial, brazos, abdomen, cintura, cadera y muslos.

“Son los mejores, llevo dos semanas cumplidas hoy martes, y me siento súper bien, ¡lista para entrar al repechaje!”, expresó Skarleth.

Posteriormente, la influencer agradeció a los profesionales que estuvieron a cargo de la operación, asegurando que “me encantó el resultado. Ahora a cuidarme dentro de la casa de Gran Hermano”.

Eso sí, aclaró que el resultado final aún no está puesto que la intervención es muy reciente. “Pero para allá vamos. Solo queda cuidarme”, cerró.