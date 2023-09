“A mí me mataron el perro. Me lo envenenaron”: Arturo Ruiz-Tagle denuncia ataques por sus comentarios políticos

El comediante Arturo Ruiz-Tagle denunció distintos ataques por sus comentarios políticos. “Me hicieron cagar el jeep. Se metieron a mi motor y me lo hicieron cagar. El otro día me sacaron la rueda del Volkswagen. Así son”, dijo en el programa “Sin Filtros”.

Pero no sólo eso, ya que reveló que “a mí me mataron el perro. Me lo envenenaron”.

LEE MÁS: “Hubo un intento de hacer un golpe de estado”: La crítica de Arturo Ruiz Tagle al estallido social

Reflexionó que “hay álvaros corbalanes y mamos contreras acá y también allá. Gente violenta. Y al medio estamos nosotros, la gente del pueblo, los tontos útiles”.