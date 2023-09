“Estoy absolutamente destruido”: Rubén rompe el silencio tras ser expulsado de Gran Hermano

A semanas de haber sido expulsado de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez rompió el silencio en una declaración que posteó en su cuenta de Instagram, asegurando su completa “inocencia” y confesando que está “absolutamente destruido”, tras las acusaciones realizadas por Scarlette Gálvez.

“Han sido 3 semanas muy difíciles para mí y mi familia. Las graves acusaciones que se hicieron en mi contra, no solo me afectaron a mí, sino que también a mi familia y cercanos. Por eso solo quiero reafirmar mi inocencia”, señaló, además de agradecer a quienes creen en él.

“Quiero que sepan que estoy eternamente agradecido”.

“Actualmente estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente”.

Además, agregó que “estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”.

Respecto a su salida del encierro, reveló que “desde que llegué a Chile he estado en aislamiento con mi familia, especialmente mis dos hermanas que se han preocupado de cuidarme y darme contención, ya que aún me encuentro abatido emocional y moralmente. Todo esto ha sido shockeante para mí, me generó un trauma demasiado grande que aún no logro dimensionar, puesto que todo esto ha removido antiguas heridas, penas e inseguridades”.

“Hoy en día siento rechazo de mí mismo, del contacto físico e incluso me incomoda que mis hermanas me abracen”.

Finalmente, reveló que “me encuentro bajo medicación para poder sobrellevar esta difícil situación, ya que ni siquiera he podido conciliar el sueño de manera natural”.

“Por último, escribo esto para decir que NO soy la persona que han intentado retratar los medios y la opinión pública, todo lo contrario. Tengo muy claros mis valores y principios, es por ello qué los defenderé hasta el final. Rubén Gutiérrez”, sentenció.