Santiaguino hace encuesta sobre el agua de la llave y genera debate: “Me seguiré intoxicando con todo el cloro y sarro”

En la red social Reddit un usuario declarado como “santiaguino sorprendido” abrió un fuerte debate en relación al agua de la llave. Sí, así como se lee, y las respuestas son lo mejor del mundo.

De acuerdo al registro rescatado por T13, el hombre lanzó: “Pregunta para Chile, ¿les gusta el agua de la llave?”.

“Soy un santiaguino sorprendido y estoy tan acostumbrado a tomar agua de la llave de Santiago que la encuentro rica y no me puede gustar el agua purificada o de bidón”, argumentó el encuestador.

“Cuando viajé a Valdivia hace unos cuantos años me percaté que el agua de la llave tiene un sabor muy parecido a la embotellada y no pude tomar mucho. Así que me seguiré intoxicando con todo el cloro y sarro de nuestras limpias cañerías santiaguinas”, confesó.

Las respuestas que recibió

“Creo que la mayoría de los que comentan nunca han tomado agua del norte, la verdad que es un asco, me acuerdo que cuando pequeño casi nunca tomaba agua, hasta que empezaron a vender bidones grandes y ahí recién adopte el hábito de beber agua”.

“32 años tomando agua de la llave y con salud de hierro. En concepción y en general en la región del Biobío el agua es buenísima... por algo la región se llama como el río”.

“Muchos no lo valoran, quizás porque no lo saben o nunca se lo han cuestionado, pero tenemos un lujo de sistema de agua potable. Será caro xd pero bueno”.

Estas son algunas de las respuestas y reflexiones que recibió.